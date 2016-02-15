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За три взятки от 500 до 1000 рублей чиновница из Свердловской области может оказаться в тюрьме на 7 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За три взятки от 500 до 1000 рублей чиновница из Свердловской области может оказаться в тюрьме на 7 лет

15 февраля 2016, 13:35ОбществоПавел Щербина
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