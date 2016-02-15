За три взятки от 500 до 1000 рублей чиновница из Свердловской области может оказаться в тюрьме на 7 лет

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает о том, что бывшая начальница Тугулымского пункта миграционной службы (УФМС) обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

Женщину собираются судить за злоупотребление служебными полномочиями, служебный подлог, а также получение взятки. Всего органам безопасности удалось выявить семь эпизодов в преступной биографии чиновницы.

Сотрудница УФМС фиктивно регистрировала иностранцев, подделывала подписи, а затем заполняла всю необходимую отчётность. Таким образом, граждане из ближнего зарубежья на бумаге оказывались гостями людей, неподозревающих об их существовании. За это мигранты платили чиновнице взятки в размере от 500 до 1000 рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину, её дело передано в суд. В комментарии прокуратуры к релизу сказано, что чиновница может оказаться за решёткой на 7 лет. Кроме того, ей придётся выплатить штраф в 40 раз больший, чем сумма взятки.

TagilCity.ru напоминает о том, что коррупционные скандалы – не редкость в России. Однако, как правило, наказание даже для пойманных за руку коррупционеров куда мягче, чем они того заслуживают.