Банк забрал у жительницы Нижней Туры пособие на ребенка из-за коммунальных долгов

В ходе проверки выяснилось, что в ноябре 2017 года энергосбытовая компания, которой горожанка задолжала некую сумму, обратилась в коммерческий банк с документом о взыскании денег с женщины.

Горожанка работает в детском саду. В ноябре на её счёт перечислили пособие при рождении ребенка. Сумма составляла свыше 18,8 тысяч рублей. Однако эту сумму женщина не смогла снять, поскольку счёт был арестован. Тем не менее, согласно закону, нельзя взыскивать долги с граждан за счёт пособий, выплачиваемых из средств федерального, регионального и местного бюджетов.