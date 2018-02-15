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Банк забрал у жительницы Нижней Туры пособие на ребенка из-за коммунальных долгов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банк забрал у жительницы Нижней Туры пособие на ребенка из-за коммунальных долгов

15 февраля, 08:30Общество
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