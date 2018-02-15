Курсанты Академии МЧС просят Сергея Шойгу разрешить им участвовать в Параде Победы

Несколько обращений были направлены на имя главы чрезвычайного ведомства. Напомним, полуголые курсанты сняли ролик под песню «Satisfaction» и выложили его в сеть. Сергей Шойгу посчитал это оскорбительным для вуза, который он создал, и решил исключить курсантов из торжественного парада.

В официальных списках участников парада расчёт МЧС не значится, передает издание «Новые известия». Текст обращения гласит:

Парад для нас – это не просто прохождение, это возможность показать ветеранам, что наше поколение помнит их великий подвиг и гордится ими. Не такие поступки должны совершать граждане, избравшие своей жизненной целью одну из благороднейших профессий – спасение людей… Люди, принимающие участие в подобных мероприятиях, недостойны называться мужчинами…

Курсантам, судя по тексту обращения, стыдно за участие во флешмобе с майками. Они уверяют, что оказаться в строю на Параде Победы на Красной площади – это мечта любого офицера.

Всего под обращением было поставлено 69 подписей. В МЧС направлено обращение от СМИ с просьбой сообщить о получении писем.