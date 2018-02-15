Мошенница обманула жителей Нижнего Тагила на несколько миллионов рублей (ФОТО)

Жительница Нижнего Тагила Ольга Кошкина обманула нескольких горожан и была осуждена за мошенничество. Женщина выстраивала доверительные отношения с пострадавшими, а позже предлагала им приобрести квартиры или съездить отдохнуть на море. Люди отдавали женщине скопленные сбережения, а в результате оставались без денег.

Находясь на условном сроке за мошенничество, Кошкина продолжила обманывать людей. В итоге условный срок по 159 статье УК РФ был заменен на реальный 6 февраля 2018 года.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с тагильчанкой Еленой, которая отдала втершейся в доверие Кошкиной более 300 тысяч рублей.

С Ольгой я познакомилась в марте 2017 года, когда она пришла ко мне на персональные занятия. Человек очень плотно входил ко мне в доверие, узнавая о моих проблемах, а также рассказывая о своих проблемах, как выяснилось, выдуманных. На протяжении нескольких месяцев было обычное дружеское общение, я была вхожа в ее дом по адресу ул. Мира, 11, познакомилась с ее родителями. Впоследствии оказалось, что это было съемное жилье, а постоянного места жительства у Ольги нет рассказывает Елена.

Девушке Кошкина говорила, что эту квартиру ей с 16-летним сыном отдали родственники, так как ей негде было жить.

Осенью Ольга предложила Елене приобрести квартиру по кадастровой стоимости - дешевле реальной цены. Кошкина взяла копии документов у девушки и пообещала решить все вопросы по покупке самостоятельно. Для этого Кошкина обратилась к риелтору Максиму Трифонову, 1982 года рождения. Этот персонаж оказался вымышленным героем истории.

Я привыкла верить людям. Ольга часто ходила в церковь, мы вместе ездили на службу в Рождество этого года. Причин не доверять ей у меня не было говорит девушка.

Для проведения сделки Елена собрала все скопленные сбережения в размере 300 тысяч рублей, 50 000 из которых сразу перевела Кошкиной. Через два дня Ольга попросила у девушки отдать ей лично в руки 250 тысяч рублей. Эти деньги она пообещала внести на счет риелтора.

27 октября Ольга сообщила своей подруге, что сделка состоялась. После этого, по словам Елены, начались «динамо» и «мороз», то есть проблемы.

Ольга сообщила мне, что на процент от продажи квартиры претендуют коллекторы, вымогая с женщины деньги. Коллекторы якобы обратились в прокуратуру, а нам велели «сидеть тихо». Долги, по словам Ольги, остались от прошлых хозяев квартиры рассказывает обманутая покупательница.

Ольга Кошкина осуждена по уголовной статье за мошенничество.

Позже Ольга стала придумывать другие причины, по которым сделка не могла быть завершена. Одна из них – болезнь риелтора. В это время к Елене обратились другие ранее пострадавшие от действий Кошкиной тагильчане. Они рассказали, что Кошкина с 2014 года занимается обманом граждан. Женщина обещала людям поездки на море и приобретение квартир.

Девушка сначала посчитала эти слова клеветой. Однако позже она прочитала приговор суда, по которому Ольга Кошкина летом 2017 года действительно была приговорена за мошенничество к условному сроку в 2,5 года. Тогда девушка поняла, что связалась с аферисткой.

В феврале условный срок мошеннице заменили на реальный.

6 февраля состоялось судебное заседание по делу Кошкиной. В этот день мы переписывались с ней, Ольга писала, что у нее дела, она не может разговаривать. Однако позже связь прервалась. Потом я узнала, что она была в суде, где ее заключили под стражу. В настоящее время она находится в СИЗО говорит Елена.

10 февраля девушка написала заявление в прокуратуру. Ей известно об еще девяти потерпевших от действий Кошкиной. Часть из них хочет забыть общение с женщиной как страшный сон, часть намерена добиться наказания за обман со стороны Ольги.

Она обманывала пожилых людей, о ее мошенничестве знает ее несовершеннолетний сын, с которым мы неоднократно общались. Важно, чтобы, выйдя на свободу, она не смогла продолжить заниматься мошенничеством заключает Елена.

По словам девушки, по известным ей эпизодам сумма ущерба доверчивых граждан составляла от 200 000 до 1 000 000 рублей, которые люди успели отдать мошеннице. Женщина выстраивала мошеннические схемы, играя на эмоциях и чувствах тагильчан, оставляя их без денег.

По данным Федеральной службы судебных приставов, общая сумма задолженности Ольги Кошкиной перед государством составляет более 1 305 000 рублей. Сюда входят коммунальные долги, судебные издержки, возмещение материального ущерба.

Жители Нижнего Тагила, узнавшие мошенницу с фотографии (предоставленой пострадавшей Еленой), могут обратиться в полицию по телефону 02, а также в редакцию TagilCity.ru по телефону +7 (3435) 499-334.