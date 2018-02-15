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Сотрудникам МУП в Нижнесергинском районе выплатят долг по зарплате в 577 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудникам МУП в Нижнесергинском районе выплатят долг по зарплате в 577 тыс. рублей

15 февраля, 20:10Общество
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