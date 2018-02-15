Сотрудникам МУП в Нижнесергинском районе выплатят долг по зарплате в 577 тыс. рублей
15 февраля, 20:10Общество
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С декабря прошлого года у МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в Дружинино накопились долги по заработной плате перед 48 работниками, общая задолженность составила 577 тысяч рублей.
Выплаты сотрудникам смогла добиться Нижнесергинская районная прокуратура. Было возбуждено административное дело и составлено обращение в мировой суд. Исковое заявление прокурора судья удовлетворил в полном объеме.
Предприятие оштрафовано на 37 тысяч рублей, пишут «Вечерние ведомости».
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