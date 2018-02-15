Специалисты узнали от УВЗ об обучении кадров на Всероссийском форуме «Наставник-2018»

Директор УВЗ по персоналу Константин Захаров и директор Центра подготовки персонала Сергей Васильев стали спикерами Всероссийского форума и рассказали его участникам, как формируется среда для развития наставничества на предприятиях, а также поделились опытом в оценке труда и обучении молодых специалистов.

По словам руководителей, для завода эти темы особенно актуальны: сейчас на УВЗ работают 332 наставника, еще 1421 находятся в резерве. Благодаря передаче навыков их мастерства и развитию наставничества, на предприятии ежегодно обучаются сотни рабочих.

Большинство наставников – 98 человек – молодые люди от 30 до 35 лет. Как поясняют на заводе, это самый оптимальный возраст, чтобы обучать сотрудников – такие наставники еще помнят полученные в образовательных учреждениях знания, активны и хотят делиться ими с другими. Однако к наставникам есть и особые требования: стаж работы по специальности от 5 лет, образование выше среднего. Они должны быть ответственными и пользоваться авторитетом среди коллег.

Форум очень насыщенный, много положительных примеров, много частных примеров. «Уралвагонзавод» в нем принял достойное участие. Нами была представлена действующая на предприятии практика и конкурсант сообщил директор УВЗ по персоналу Константин Захаров.

На форуме в Москве были представлены лучшие практики в системе наставничества, своим опытом также поделились служащие высоких государственных постов. Собственные системы наставничества презентовали участникам и крупнейшие корпорации России. На УВЗ отметили, что теперь на предприятии начнется внедрение передовых практик наставничества, полученных на форуме, пишет пресс-служба УВЗ.