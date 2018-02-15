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Специалисты узнали от УВЗ об обучении кадров на Всероссийском форуме «Наставник-2018»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специалисты узнали от УВЗ об обучении кадров на Всероссийском форуме «Наставник-2018»

15 февраля, 21:40Общество
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