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Тендер на автомобиль за 1,5 млн рублей от мэрии Невьянска будет проверен прокуратурой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тендер на автомобиль за 1,5 млн рублей от мэрии Невьянска будет проверен прокуратурой

15 февраля, 11:05Общество
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