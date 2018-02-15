Тендер на автомобиль за 1,5 млн рублей от мэрии Невьянска будет проверен прокуратурой

Информация o планах мэрии Невьянска приобрести на бюджетные средства дорогой автомобиль появилась на портале государственных закупок несколько дней назад. В заявке было указано, что автомобиль должен быть оснащен климат-контролем, автоматической коробкой передач, аудиосистемой и прочими составляющими седана представительского класса. Под описание идеально подошла японская Toyota Camry, такой вывод сделали сотрудники прокураторы.