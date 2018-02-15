Тендер на автомобиль за 1,5 млн рублей от мэрии Невьянска будет проверен прокуратурой
15 февраля, 11:05Общество
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Невьянская прокуратура начала проверку в отношении правомерности выставленного мэрией города тендера на закуп иномарки стоимостью в 1 500 001 рубль.
Информация o планах мэрии Невьянска приобрести на бюджетные средства дорогой автомобиль появилась на портале государственных закупок несколько дней назад. В заявке было указано, что автомобиль должен быть оснащен климат-контролем, автоматической коробкой передач, аудиосистемой и прочими составляющими седана представительского класса. Под описание идеально подошла японская Toyota Camry, такой вывод сделали сотрудники прокураторы.
Мэрия Невьянска сообщила, что покупка нового автомобиля обусловлена износом автопарка, обновлявшегося последний раз три года назад, пишет «ВладТайм».
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