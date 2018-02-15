ТК «Байкал Сервис» закончила реализацию масштабного IT-проекта

Специалисты транспортной компании внедрили автоматизированную обработку информации о грузе на всех 103 складских терминалах, в том числе в нижнетагильском филиале.

Новая технология фактически привела к тому, что все процессы, связанные с приемкой, погрузкой/выгрузкой и выдачей грузов отныне являются безбумажными. Настоящим ноу-хау стало то, что в компании, минуя штрихкодирование, сразу начали использовать технологию QR-кодирования.

«Линейные коды вмещают всего до 20-30 символов информации, в то время как матричные кодируют увеличенный на пару порядков объем, — пояснили выгоду нововведения в Департаменте IT ТК «Байкал Сервис». — Кроме того, они могут быть прочитаны с любой стороны под разными углами и имеют хороший механизм защиты от повреждений».

Завершающим этапом реализации IT-проекта стало приобретение и интеграция в автоматизированную систему складских комплексов грузоперевозчика мобильных терминалов сбора данных (ТСД).

Уже сегодня внедренное ПО собственной разработки позволяет транспортной компании в ускоренном режиме принимать и выдавать грузы, организовывать эффективную систему адресного хранения и инвентаризацию, проводить фотографирование грузов на всех этапах транспортировки, а также осуществлять прием отправок по заявкам, оформленным на корпоративном сайте.