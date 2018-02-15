Верховный суд оставил в силе срок в 3,5 года для «ловца покемонов» из Екатеринбурга
15 февраля, 20:40Общество
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Попытка блогера Соколовского из Екатеринбурга обжаловать условный срок не удалась. В Верховном суде РФ отказались рассматривать жалобу от его адвоката.
Сюжеты: Екатеринбург
В Верховном суде не стали пересматривать приговор, который был вынесен видеоблогеру Руслану Соколовскому. Напомним, он был приговорен к условному сроку в 3,5 года за игру в приложение Pokemon Go в Храме-на-Крови в столице Урала.
Адвокат блогера выступал за то, чтобы его подопечному отменили наказание, однако Верховный суд отказался пересматривать решение областного суда в Екатеринбурге.
Соколовский заявил, что другого решения и не ждал и что надеется все же добиться отмены условного срока в Европейском суде по правам человека, пишет E1.ru.
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