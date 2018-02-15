Верховный суд оставил в силе срок в 3,5 года для «ловца покемонов» из Екатеринбурга

В Верховном суде не стали пересматривать приговор, который был вынесен видеоблогеру Руслану Соколовскому. Напомним, он был приговорен к условному сроку в 3,5 года за игру в приложение Pokemon Go в Храме-на-Крови в столице Урала.

Адвокат блогера выступал за то, чтобы его подопечному отменили наказание, однако Верховный суд отказался пересматривать решение областного суда в Екатеринбурге.

Соколовский заявил, что другого решения и не ждал и что надеется все же добиться отмены условного срока в Европейском суде по правам человека, пишет E1.ru.