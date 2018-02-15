Жители Нижнего Тагила придумают слоган для выборов территории для благоустройства

Мы выбираем общественные территории, нам нужен яркий слоган. У специалистов администрации есть рабочие варианты, но важно мнение горожан по этому вопросу заявил Владислав Пинаев.

Среди рабочих вариантов на заседании комиссии были озвучены: «Двор до и после: выбор за тобой», «Голосую за свой двор» и «Мой двор – мой город». Однако чиновники уверены, что горожане предложат более яркие варианты.

В ближайшее время на официальном сайте администрации города планируется запуск сервиса по сбору предложений по вопросу выбора слогана.

Благоустройство городских дворов является приоритетным проектов по развитию Нижнего Тагила. Жители, беспокоящихся за свой двор могут проявить активность и проголосовать за придомовую территорию 18 марта. В этот же день граждане выберут одну из трех территорий для благоустройства.

14 февраля по итогам голосования в топ-3 попали сквер «Пионерский» по улице Ильича, детские игровые площадки в парке «Народный» в пойме реки Тагил от улицы Фрунзе до улицы Красноармейской и центр семейного отдыха на территории ТОС «Пограничный». Эти объекты попали в итоговый лист голосования для граждан.