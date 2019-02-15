180 тысяч цветов будут высажены в Нижнем Тагиле в 2019 году

Наибольшее количество цветов будет высажено на Кургане Памяти – 20 тысяч, в сквере Рабочей молодежи – 16 тысяч, в Комсомольском сквере появятся 11 тысяч цветов, столько же - на Театральной площади Нижнего Тагила.

Также цветы должны быть высажены на набережной Тагильского пруда, в парках и скверах города, у автовокзала, на ул. Ленина, ул. Фрунзе, пр. Мира, на ул. Горошникова, ул. Челюскинцев, у Демидовской дачи и на привокзальной площади.

Помимо этого, на территории муниципалитета появятся 1,5 тысячи вазонов с растениями.

В техзадании указано, что среди требуемых цветов должны быть антириниумы, георгины, настурции, бархатцы, петунии, флоксы и другие.

Подрядчик должен убрать старые растения, убрать мусор, подготовить почву, высадить растения.