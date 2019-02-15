19 млрд рублей были взысканы с должников в 2018 году в Свердловской области
Сегодня, 19:29ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
19 млрд рублей взыскали судебные приставы с должников в Свердловской области в 2018 году.
За прошедший год было исполнено 925 тысяч производств. Общая сумма взысканных денежных средств составила 19 млрд рублей. На одного сотрудника ФССП пришлось по 5,9 дела в день.
Также в регионе было взыскано 484 млн рублей, которые предприятия задолжали своим сотрудникам. Приставы помогли восстановить права 21 тысячи жителей области, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей