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6 тысяч дополнительных мест в школах будет создано в 2019 году в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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School 2051712 960 720

6 тысяч дополнительных мест в школах будет создано в 2019 году в Свердловской области

Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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