6 тысяч дополнительных мест в школах будет создано в 2019 году в Свердловской области

Выполнить намеченный план по увеличению мест в школах региона будет возможно с помощью проведения капремонта зданий и строительства новых образовательных учреждений. Несколько отдельных зданий, которые ранее не использовались для проведения уроков, отремонтируют. В Каменске-Уральском возведут новую школу, как и Нижнем Тагиле в микрорайоне «Муринские пруды».