6 тысяч дополнительных мест в школах будет создано в 2019 году в Свердловской области
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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Шесть тысяч дополнительных мест будет создано в школах Свердловской области в 2019 году за счет капитального ремонта старых зданий и строительства новых объектов.
Выполнить намеченный план по увеличению мест в школах региона будет возможно с помощью проведения капремонта зданий и строительства новых образовательных учреждений. Несколько отдельных зданий, которые ранее не использовались для проведения уроков, отремонтируют. В Каменске-Уральском возведут новую школу, как и Нижнем Тагиле в микрорайоне «Муринские пруды».
В процессе строительства находится школа в поселке Билимбай. Учебное заведение рассчитано на 500 учеников, сообщает департамент информполитики Свердловской области
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