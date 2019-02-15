Двое подростков пешком по трассе отправились из Красноуральска в Нижний Тагил

По сообщению на трассу выехал экипаж полиции из Красноуральска. Во встречном направлении выехал наряд ДПС из Кушвы.

На середине пути два экипажа обнаружили автомобиль на обочине. Водитель машины сообщил, что увидел детей, остановился, чтобы узнать, куда они направляются и не нужна ли им помощь. Однако подростки испугались и убежали в лес.

Полицейские начали прочесывать лесополосу. Ребята были обнаружены в кустах, где выжидали, когда полиция уедет. Дети были доставлены в отдел полиции, о чем были оповещены их родители. Ранее мальчики не были замечены в противозаконных действиях, на учете в ПДН не состояли. О том, что дети путешествовали по трассе, родители узнали от правоохранителей.

Ребята рассказали, что пешком они отправились в Нижний Тагил и прошли около 15 километров. До Нижнего Тагила им пришлось бы идти еще 30 километров поздним вечером.