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Двое подростков пешком по трассе отправились из Красноуральска в Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое подростков пешком по трассе отправились из Красноуральска в Нижний Тагил

Сегодня, 13:59ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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