Объем инвестиций в «Цифровую долину Сочи» составит 250 миллионов рублей

Соглашение о создании «Цифровой долины» заключили администрация Сочи и Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики «Атом», пишут “Новые известия”.

По словам руководителя проекта Sochi. Digital Valley, председателя попечительского совета фонда «Атом» Антона Немкина, целью создания акселератора является привлечение молодых талантливых разработчиков, которые пока не нашли возможности реализовать свои идеи. Ведь проблема бывает не только в недостатке финансирования, но и в отсутствии необходимой степени коммуникации. Поэтому задача проекта - собрать на одной площадке разработчиков и инвесторов для успешной акселерации стартапов, добавил он.

Немкин также отметил, что в данный момент ведутся переговоры с Фондом развития интернет-инициатив, который планирует оказать содействие «Цифровой долине».

Летом 2019 года будет завершен отбор российских и зарубежных команд разработчиков. Победители смогут получить до пяти миллионов рублей. Часть из этих средств они должны будут вложить в развитие своего проекта.

Разработки в сфере программного обеспечения, искусственного интеллекта и «интернета вещей» получат особое внимание организаторов.