Ольга Глацких выступила на турнире по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:35ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 февраля на турнире по художественной гимнастике Ольга Глацких выступила с номером перед участниками и гостями соревнований.
Сюжеты: Нижний Тагил
Олимпийская чемпионка Ольга Глацких выступила с показательным номером на турнире по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Все достаточно красиво, интересно. Было неожиданностью, что сама организатор переоделась и показала номер. Художественная гимнастика сейчас развивается большими шагами,рассказал гость турнира депутат городской думы Вячеслав Малых.
После выступления спортсменка поблагодарила своего тренера за проделанную работу и помощь в достижении спортивных успехов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей