Ольга Глацких выступила на турнире по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле

Олимпийская чемпионка Ольга Глацких выступила с показательным номером на турнире по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле.

Видео Видео: TagilCity.ru

Все достаточно красиво, интересно. Было неожиданностью, что сама организатор переоделась и показала номер. Художественная гимнастика сейчас развивается большими шагами,рассказал гость турнира депутат городской думы Вячеслав Малых.

После выступления спортсменка поблагодарила своего тренера за проделанную работу и помощь в достижении спортивных успехов.