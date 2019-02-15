Опасные горки образовались в Нижнем Тагиле после снегопадов
Сегодня, 18:44ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле после снегопадов и уборки снега образовались горки, которые дети могут использовать для катания. Госавтоинспекторы предупреждают, что катание с этих с горок может быть небезопасным.
Сюжеты: Нижний Тагил
За зимний период в Нижнем Тагиле были выявлены шесть небезопасных горок и наледей, которые выходили на дороги.
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Горы снега, которые образуются после очистки дворов или улиц, привлекают внимание детей, в то время как из-за месторасположения опасных горок сотрудники Госавтоинспекции не всегда могут их своевременно обнаружить. Поэтому правоохранители просят родителей рассказать детям о том, что катание с куч снега может быть небезопасным.
В случае обнаружения опасных горок, которые облюбовали дети, правоохранительные органы просят сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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