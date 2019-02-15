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Опасные горки образовались в Нижнем Тагиле после снегопадов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опасные горки образовались в Нижнем Тагиле после снегопадов

Сегодня, 18:44ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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