Опасные горки образовались в Нижнем Тагиле после снегопадов

За зимний период в Нижнем Тагиле были выявлены шесть небезопасных горок и наледей, которые выходили на дороги.

Горы снега, которые образуются после очистки дворов или улиц, привлекают внимание детей, в то время как из-за месторасположения опасных горок сотрудники Госавтоинспекции не всегда могут их своевременно обнаружить. Поэтому правоохранители просят родителей рассказать детям о том, что катание с куч снега может быть небезопасным.