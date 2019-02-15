Пинаев и Глацких провели танцевальный флешмоб с юными гимнастками в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:16ОбществоФото: TagilCity.ru
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и олимпийская чемпионка Ольга Глацких приняли участие в танцевальном флешмобе на турнире по художественной гимнастике.
Сюжеты: Нижний Тагил
Владислав Пинаев и Ольга Глацких поучаствовали в танцевальном флешмобе вместе с юными гимнастками. Гости турнира по художественной гимнастике и спортсменки станцевали в ФОК «Президентский».
Глава Нижнего Тагила признался, что подобные флешмобы для него стали уже привычными:
Я уже, похоже, начал привыкать к флешмобам, тут один за другим, с «Лыжни России» еще,сообщил редакции TagilCity.ru Владислав Пинаев.
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Видео: TagilCity.ru
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Также во флешмобе с танцами приняли участие и другие гости турнира.
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