Пинаев и Глацких провели танцевальный флешмоб с юными гимнастками в Нижнем Тагиле

Владислав Пинаев и Ольга Глацких поучаствовали в танцевальном флешмобе вместе с юными гимнастками. Гости турнира по художественной гимнастике и спортсменки станцевали в ФОК «Президентский».

Глава Нижнего Тагила признался, что подобные флешмобы для него стали уже привычными:

Я уже, похоже, начал привыкать к флешмобам, тут один за другим, с «Лыжни России» еще,сообщил редакции TagilCity.ru Владислав Пинаев.

Видео Видео: TagilCity.ru

Также во флешмобе с танцами приняли участие и другие гости турнира.