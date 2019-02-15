Пустые полки: магазин «Райт» на Вагонке в Нижнем Тагиле закрывается 24 февраля

Магазин «Райт» на Вагонке готовится к закрытию. Многие полки в торговом зале пустые, а остатки товара распродаются по сниженным ценам. Склад магазина, по словам сотрудников тоже пустой.

Причиной закрытия «Райта», по мнению работников магазина, могла стать нерентабельность.

Точной причины мы не знаем, но возможно магазин закрывают из-за того, что выручки не покрывают поставки и аренду помещения,поделилась с редакцией TagilCity.ru одна из сотрудниц «Райта».

Также известно, что после закрытия «Райта» на данной площади будет располагаться магазин сети супермаркетов «Перекресток».

Сейчас в магазине числится несколько десятков сотрудников. В связи с закрытием им был предложен перевод в другие магазины сети.

Нам предложили перевестись в другие «Райты». Кто-то согласился, а кому неудобно ездить в другие районы будут искать новую работу,сообщила сотрудница «Райта» на Вагонке.