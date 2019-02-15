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Пустые полки: магазин «Райт» на Вагонке в Нижнем Тагиле закрывается 24 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пустые полки: магазин «Райт» на Вагонке в Нижнем Тагиле закрывается 24 февраля

Сегодня, 14:26ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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