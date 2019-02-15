Житель Новоуральска украл цветы для возлюбленной на 4 000 рублей

В момент, когда продавец отвлеклась на других покупателей, он схватил букет красных роз и скрылся в неизвестном направлении. Сумму ущерба составила 4 000 рублей. После установления личности подозреваемого полицейские отправились на квартиру, где проживала его возлюбленная женщина, и обнаружили там украденные цветы и самого мужчину.