Житель Новоуральска украл цветы для возлюбленной на 4 000 рублей
Сегодня, 07:30ОбществоФото: 66.мвд.рф
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Постоянный покупатель одного из цветочных магазинов в Новоуральске украл из павильона букет роз стоимостью 4 000 рублей. Украденные цветы предназначались для дамы сердца.
Вечером 8 февраля мужчина пришёл в цветочный павильон, где каждый месяц покупал цветы и являлся постоянным покупателем.
В момент, когда продавец отвлеклась на других покупателей, он схватил букет красных роз и скрылся в неизвестном направлении. Сумму ущерба составила 4 000 рублей. После установления личности подозреваемого полицейские отправились на квартиру, где проживала его возлюбленная женщина, и обнаружили там украденные цветы и самого мужчину.
На данный момент против жителя Новоуральска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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