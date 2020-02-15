Антона Шипулина лишат олимпийской медали из-за допингового скандала
Международный союз биатлонистов лишит Антона Шипулина золотой медали Олимпиады-2014 из-за дисквалификации его партнера по команде Евгения Устюгова в связи с обвинениями об употреблении допинга, пишет Е1.
Международный союз биатлонистов (IBU) 15 февраля сообщил о дисквалификации российских спортсменов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушения антидопинговых правил. Также было принято решение о лишении Устюгова золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
На зимней Олимпиаде-2014 Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков выступали вместе в эстафете. Из-за дисквалификации Устюгова остальных спортсменов лишат медалей. Из-за этого сборная России потеряет первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи.
Основанием для дисквалификации биатлониста стало обнаружение в его пробах анаболического стероида. Дисквалификация будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года, спортивные достижения Устюгов аннулируют с 27 августа 2013 года. Спортсмен подал иск в Спортивный арбитражный суд для того, чтобы обжаловать решение IBU.