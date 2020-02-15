Антона Шипулина лишат олимпийской медали из-за допингового скандала

Международный союз биатлонистов (IBU) 15 февраля сообщил о дисквалификации российских спортсменов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушения антидопинговых правил. Также было принято решение о лишении Устюгова золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

На зимней Олимпиаде-2014 Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков выступали вместе в эстафете. Из-за дисквалификации Устюгова остальных спортсменов лишат медалей. Из-за этого сборная России потеряет первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи.