Мишустин поручил снять ограничения на закупку жизненно важных иностранных лекарств
Сегодня, 10:53ОбществоФото: pixabay.com
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств. Об этом сказано на сайте правительства.
Ведомства должны представить предложения до 12 марта.
Речь идет о препаратах, включенных в перечень жизненно важных, в рамках которого государством были ограничены закупки.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обращалась к Мишустину с предложением обязать Росздравнадзор следить за ситуацией с наличием необходимых медикаментов, чтобы не допустить образования дефицита.
Кроме того, Михаил Мишустин поручил до 14 апреля сравнить соответствие российских лекарств для лечения онкологических заболеваний с оригинальными.
13 февраля премьер-министр анонсировал выделение дополнительного финансирования на закупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей. Он отметил, что государство на данный момент не может предоставить всем детям необходимые препараты.
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