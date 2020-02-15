Мишустин поручил снять ограничения на закупку жизненно важных иностранных лекарств

Ведомства должны представить предложения до 12 марта.

Речь идет о препаратах, включенных в перечень жизненно важных, в рамках которого государством были ограничены закупки.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обращалась к Мишустину с предложением обязать Росздравнадзор следить за ситуацией с наличием необходимых медикаментов, чтобы не допустить образования дефицита.

Кроме того, Михаил Мишустин поручил до 14 апреля сравнить соответствие российских лекарств для лечения онкологических заболеваний с оригинальными.