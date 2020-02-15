МВД предложило разрешить до суда блокировать банковские счета по делам о наркотиках
Сегодня, 15:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство внутренних дел РФ предложило разрешить до суда блокировать банковские счета и «электронные средства платежей» в рамках дел о наркотиках. Предложение содержится в проекте стратегии антинаркотической политики, размещенной на сайте нормативно-правовых актов.
Согласно документу, блокировку счетов проводить по инициативе сотрудников, которые ведут оперативно-розыскную деятельность.
Кроме того, предлагается ввести административную ответственность для тех, кто передает выпущенные на их имя финансовые инструменты третьим лицам, если они используются для преступлений, в частности, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Эти меры направлены на предупреждение использования электронных платежных инструментов для преступлений.
Предполагается, что стратегия антинаркотической политики начнет действовать с января 2021 года.
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