В Екатеринбург привезли икону преподобного Иосифа Волоцкого в Храм-На-Крови
В Екатеринбург на военном борту доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого, сообщает «Комсомольская правда».
Святыня была привезена впервые на Урал из Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Преподобного Иосифа Волоцкого считают покровителем специалистов материально-технического обеспечения.
Икона была размещена в Храме-Памятнике на Крови в день памяти Василия Великого. В честь ее прибытия был проведен молебен, в котором приняли участие командный состав, офицеры, военнослужащие по контракту и срочной службы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа, а также прихожане храма.
Когда молебен был завершен, военнослужащие приложились к образу пророка. Настоятель храма благословил военных и провел обряд помазания священным елеем.
Преподобный Иосиф Волоцкий был монахом и активным общественным деятелем, а также одним из вдохновителей учения о русской Церкви, как преемнице и носительнице древнего Вселенского благочестия.