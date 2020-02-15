В Екатеринбург привезли икону преподобного Иосифа Волоцкого в Храм-На-Крови

Святыня была привезена впервые на Урал из Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Преподобного Иосифа Волоцкого считают покровителем специалистов материально-технического обеспечения.

Икона была размещена в Храме-Памятнике на Крови в день памяти Василия Великого. В честь ее прибытия был проведен молебен, в котором приняли участие командный состав, офицеры, военнослужащие по контракту и срочной службы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа, а также прихожане храма.

Когда молебен был завершен, военнослужащие приложились к образу пророка. Настоятель храма благословил военных и провел обряд помазания священным елеем.