В Екатеринбурге школьники создали книжку-сказку для слепых детей

Ученики-волонтеры школы № 52 Екатеринбурга создали книгу-сказку для слепых детей, в которой нет букв, а только объемные картинки с героями.

Книга создана при помощи вязания, шитья, валяния, а также других творческих методов. Кроме того, в процессе работы ученики узнали, какие требования предъявляются к книгам. Так, тактильное пособие должно выполняться из натуральной светлой ткани, а материалы по цвету и структуре должны совпадать с реальными параметрами зверей.