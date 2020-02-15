В Екатеринбурге школьники создали книжку-сказку для слепых детей
Сегодня, 13:39ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Школьники из Екатеринбурга изготовили книгу для слепых детей под названием «Обезьянки в зоопарке», сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Ученики-волонтеры школы № 52 Екатеринбурга создали книгу-сказку для слепых детей, в которой нет букв, а только объемные картинки с героями.
Книга создана при помощи вязания, шитья, валяния, а также других творческих методов. Кроме того, в процессе работы ученики узнали, какие требования предъявляются к книгам. Так, тактильное пособие должно выполняться из натуральной светлой ткани, а материалы по цвету и структуре должны совпадать с реальными параметрами зверей.
Автором текста для книги «Обезьянки в зоопарке» стала ученица 10 класса. В сказке рассказывается о том, как обезьянки сбежали из клетки и пытались подружиться с другими животными.
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