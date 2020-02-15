В Екатеринбурге в Кольцово массово задерживаются рейсы

Утром, в 6:25, 16 рейсов ожидали отправления и 24 не приземлились вовремя. В аэропорту изданию рассказали, что причиной стал густой туман.

Часть рейсов была посажена в аэропортах Уфы, Тюмени и Челябинска. Рейс из Санкт-Петербурга приземлился в Уфе. Пассажиров разместили в гостинице, пока они ожидают вылета.

В Уфе приземлились два самолета — U6–224 из Санкт-Петербурга и SU-1406 из Москвы. В Тюмени приземлился рейс U6–702, прилетевший из Праги и WZ-7014, прибывший из Антальи. Пассажирам последнего выдали багаж и попросили пройти таможню. В Челябинск прибыли не менее двух бортов — рейсы из Москвы U6–263 и 6R-550.