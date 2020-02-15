В Нижнем Тагиле почтили память погибших в афганской войне

Помимо ветеранов в мероприятии приняли участие представители администрации города, общественных организаций и патриотических объединений.

В 2020 году отмечается 31-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Более 750 тагильчан стали участниками боевых действий в этой горячей точке, 78 человек погибли.

Замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров подчеркнул, что эта дата является напоминанием того, что сохранение мира — это важнейшая миссия для каждого человека, живущего в мирное время.

Передавая молодому поколению знания об афганской войне, мы сохраняем историческую память о тех страшных событиях и закладываем фундамент того, что они никогда больше не повторятся в нашей истории,сказал Валерий Суров.