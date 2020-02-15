В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии»

Ожидается, что документ вступит в силу в 2021 году. Полное название документа — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

Законопроект был разработан Минэкономразвития РФ совместно с властями регионов и органов местного самоуправления.

На данный момент в России не зарегистрировано более 3,5 миллионов гаражей. Так как в законе нет четкого определения слову «гараж», это число намного больше.

У россиян долгое время не было возможности зарегистрировать гаражи.

Предложенные меры схожи с «дачной амнистией», которая позволила упростить порядок оформления собственности построек для граждан. «Гаражная амнистия» позволит зарегистрировать больше 4,5 миллионов гаражей.