В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии»
В правительство внесен законопроект о «гаражной амнистии», сообщается на сайте Росреестра.
Ожидается, что документ вступит в силу в 2021 году. Полное название документа — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».
Законопроект был разработан Минэкономразвития РФ совместно с властями регионов и органов местного самоуправления.
На данный момент в России не зарегистрировано более 3,5 миллионов гаражей. Так как в законе нет четкого определения слову «гараж», это число намного больше.
У россиян долгое время не было возможности зарегистрировать гаражи.
Предложенные меры схожи с «дачной амнистией», которая позволила упростить порядок оформления собственности построек для граждан. «Гаражная амнистия» позволит зарегистрировать больше 4,5 миллионов гаражей.
Закон предлагает упростить оформление прав граждан на земельные участки государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до того, как в действие был введен Градостроительный кодекс РФ, либо или машино-места в коллективном гараже.