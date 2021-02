1,5 миллиона рублей екатеринбурженка вернула через суд за франшизу-пустышку

1,5 миллиона рублей за франшизу-пустышку вернула через суд жительница Екатеринбурга Елена. Женщина и ее сын стали жертвами бизнес-аферистов.

По словам пострадавшей, она была знакома с Екатериной Максимовой по модельному агентству. В августе 2019 года она забронировала несколько франшиз — по английскому и чирлидингу. Я предложила своему сыну купить франшизу по Москве — он приобрел бизнес-пакет под ключ. Я заплатила 700, а сын 600 тысяч рублей,рассказала Е1 Елена. По ее словам, затем они с сыном поняли, что купили пустышку, так как ничего из заявленного в договоре Екатерина Максимова не собиралась выполнять. Кроме того, он был заключен с нарушениями. Елена пояснила, что по договору, Максимова должна была найти помещение и провести обучение, однако не сделала этого. Также покупателям обязаны были предоставить клиентов, а вместо этого дали список телефонов и предложили их обзванивать самим. Елена предложила продавцу вернуть деньги, но Максимова отказалась. Тогда женщина подала в суд на ИП Максимов, от лица которого выступала Екатерина. Летом 2020 года иск был удовлетворен: из 800 тысяч рублей, которые были заявлены, присудили 700 тысяч рублей. Такое же решение принял арбитражный суд в пользу сына Елены. Екатерина Максимова подала апелляцию, но суд ее не удовлетворил. Сейчас счет и Lexus, принадлежащие ей, арестованы. Всего Максимовы должны выплатить около полутора миллиона рублей с учетом процентов и судебных издержек. По словам самой Максимовой, франшиза не была пустышкой. Мы работаем в 140 городах, и ни у кого нет претензий. Мы предоставили базу, сделали открытие, пригласили аниматоров. Но мы продаем лишь право на пользование брендом, а человек должен дальше сам всё делать, рассказала Максимова.

