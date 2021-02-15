15 млн рублей суд обязал выплатить уральское СМИ за новость о чеченском экс-прокуроре

Ранее с российских СМИ еще никогда не взыскивали подобных сумм в качестве морального вреда, утверждают эксперты. Как пишет издание, если вышестоящая инстанция не отменит решение, любой, доказавший, что о нем была опубликована недостоверная информация, сможет по решению суда закрыть СМИ. Для большинства редакций взыскание таких сумм означает банкротство.