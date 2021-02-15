15 млн рублей суд обязал выплатить уральское СМИ за новость о чеченском экс-прокуроре

15 млн рублей суд обязал выплатить уральское СМИ за новость о чеченском экс-прокуроре

Сегодня, 12:05ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Впервые в России судом была определена самая большая компенсация морального вреда в 15 миллионов рублей. Она была назначена в отношении уральского СМИ Ура.ру за рерайт новости о чеченском экс-прокуроре.

Экс-зампрокурора Урус-Мартановского района Мурат Залзаев подал на Ура.ру иск в суд, в котором сам и работал. В результате он смог отсудить 15 миллионов рублей, пишет Ура.ру.

Причиной для обращения в суд стал рерайт новости об аварии, в которую попал Залзаев. Он утверждает, что из-за данной заметки ему якобы пришлось покинуть прокуратуру.

Ранее с российских СМИ еще никогда не взыскивали подобных сумм в качестве морального вреда, утверждают эксперты. Как пишет издание, если вышестоящая инстанция не отменит решение, любой, доказавший, что о нем была опубликована недостоверная информация, сможет по решению суда закрыть СМИ. Для большинства редакций взыскание таких сумм означает банкротство.

Рассмотрение апелляции состоится 18 февраля. Позиция издания Ура.ру была поддержана в Союзе журналистов России и комитете Госдумы по СМИ.

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