Афина помогает Герману Грефу с банковскими переводами

Сбер на данный момент чуть ли не единственный банк, в котором физлицам не нужно платить комиссию за пересчет монет и зачисление средств на расчетный счет. Поэтому в Сбербанк отправляют клиентов с мелочью из других банков, а обычные клиенты вынуждены ждать несколько часов своей очереди. Пересчет монет от “экономного” владельца, например, коммерческого туалета может затянуться на час, а за день таких мешков с мелочью могут быть десятки.