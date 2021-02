Афина помогает Герману Грефу с банковскими переводами

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что уже более четырех миллионов человек воспользовались услугами виртуальных ассистентов.

Развитие искусственного интеллекта и рост востребованности электронных переводов диктуют новые правила банковской работы. Наличка парализует деятельность отделений, например часто предприниматели приходят обменять мешки с мелочью на купюры, что создает многочасовые очереди. Сбер, Джой и Афина - созданные осенью 2020 года виртуальные помощники клиентов Сбера. У каждого из них своя манера речи и характер. Как сообщает newsnn.ru, пользователь может выбрать любого ассистента “Салюта” и воспользоваться его услугами. В Сбербанке подсчитали, что общая месячная аудитория “Салюта” на всех цифровых платформах с момента запуска - более двух миллионов человек. Более 300 млн рублей пользователи перевели с помощью голосового помощника. Сам Герман Греф так прокомментировал собственный опыт общения с голосовым ассистентом: “Это очень удобно и экономит массу времени, ведь в течение дня возникает множество ситуаций, когда намного быстрее и легче дать поручение ассистенту, чтобы он перевёл деньги или оплатил услугу”. Несмотря на то, что перевод через виртуальных помощников имеет очевидное преимущество, не все предприниматели готовы экономить время. Многие, например водители маршруток, таксисты, собственники платных туалетов, вендинговых автоматов, приходят в банк как частные лица с целью обменять мешки с монетами на купюры. Они создают внушительные очереди, чтобы сэкономить на комиссии и налогах - вероятнее всего, средства поступают на личные счета владельцев малого бизнеса. Сбер на данный момент чуть ли не единственный банк, в котором физлицам не нужно платить комиссию за пересчет монет и зачисление средств на расчетный счет. Поэтому в Сбербанк отправляют клиентов с мелочью из других банков, а обычные клиенты вынуждены ждать несколько часов своей очереди. Пересчет монет от “экономного” владельца, например, коммерческого туалета может затянуться на час, а за день таких мешков с мелочью могут быть десятки.

