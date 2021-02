Арктический циклон: аномальные морозы снова придут в Свердловскую область

С 17 февраля по 20 февраля температура воздуха в Свердловской области опустится на семь градусов ниже нормы. В некоторых местах ожидается похолодание до -38 градусов.

С 17 февраля в Свердловскую область после потепления снова придут аномальные холода. Причиной плохой погоды стал арктический циклон, который задержится в регионе до конца недели, сообщает Уралгидрометцентр. МЧС региона предупреждает, что к таким холодам необходимо готовиться заранее как коммунальным службам, так и горожанам. Арктический воздух вновь опускается в наш регион. Аномально-холодная погода установится на Урале надолго, на всю рабочую неделю. Мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни,главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. Перед выездом на дальние расстояния водителям необходимо убедиться в исправности своего автомобиля, а также в достаточном количестве топлива. С собой обязательно нужно взять тёплые вещи, горячий чай и зарядное устройство для телефона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter