Арктический циклон: аномальные морозы снова придут в Свердловскую область

Арктический циклон: аномальные морозы снова придут в Свердловскую область

Сегодня, 17:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
С 17 февраля по 20 февраля температура воздуха в Свердловской области опустится на семь градусов ниже нормы. В некоторых местах ожидается похолодание до -38 градусов.

С 17 февраля в Свердловскую область после потепления снова придут аномальные холода. Причиной плохой погоды стал арктический циклон, который задержится в регионе до конца недели, сообщает Уралгидрометцентр.

МЧС региона предупреждает, что к таким холодам необходимо готовиться заранее как коммунальным службам, так и горожанам.

Арктический воздух вновь опускается в наш регион. Аномально-холодная погода установится на Урале надолго, на всю рабочую неделю. Мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни,главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Перед выездом на дальние расстояния водителям необходимо убедиться в исправности своего автомобиля, а также в достаточном количестве топлива. С собой обязательно нужно взять тёплые вещи, горячий чай и зарядное устройство для телефона.

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