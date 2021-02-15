Арктический циклон: аномальные морозы снова придут в Свердловскую область

С 17 февраля в Свердловскую область после потепления снова придут аномальные холода. Причиной плохой погоды стал арктический циклон, который задержится в регионе до конца недели, сообщает Уралгидрометцентр.
МЧС региона предупреждает, что к таким холодам необходимо готовиться заранее как коммунальным службам, так и горожанам.
Арктический воздух вновь опускается в наш регион. Аномально-холодная погода установится на Урале надолго, на всю рабочую неделю. Мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни,главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
Перед выездом на дальние расстояния водителям необходимо убедиться в исправности своего автомобиля, а также в достаточном количестве топлива. С собой обязательно нужно взять тёплые вещи, горячий чай и зарядное устройство для телефона.