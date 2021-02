Благотворительная акция для врачей прошла в цирке Нижнего Тагила

Благотворительная всероссийская акция «Во имя бьющихся сердец» состоялась в цирке Нижнего Тагила. Представление было показано медикам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что с данного концерта 12 февраля в цирке начался новый сезон. Для гостей на арене выступили воздушные гимнасты, иллюзионисты, канатоходцы, жонглеры, клоуны группы «Бисквит», акробатическая пара «Бродяги с Бродвея» и другие. Представление проходило с соблюдением всех противоэпидемических мер. На входе гостям измеряли температуру, обязательным было наличие маски. Также благотворительная акция состоялась в 11 регионах, 20 городах нашей страны. Напомним, с 6 февраля цирк Нижнего Тагила возобновил работу после закрытия на 10-месячный карантин из-за коронавируса. В Нижнем Тагиле после 10-месячного карантина из-за COVID-19 откроется цирк

