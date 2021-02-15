Благотворительная акция для врачей прошла в цирке Нижнего Тагила

Отмечается, что с данного концерта 12 февраля в цирке начался новый сезон. Для гостей на арене выступили воздушные гимнасты, иллюзионисты, канатоходцы, жонглеры, клоуны группы «Бисквит», акробатическая пара «Бродяги с Бродвея» и другие.