Брала 100 тысяч рублей: призывники в Новоуральске «сдали» взяточницу-психиатра

Следователи сообщают о трех случаях, когда врач брала взятки с призывников. В каждом из них сумма составляла по 100 тысяч рублей. По двум эпизодам возбуждено уголовное дело о взяточничестве, в третьем случае женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в то время обвиняемая еще не была назначена врачом-специалистом призывной комиссии и не могла повлиять на то, чтобы призывник избежал службы.