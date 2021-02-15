Брала 100 тысяч рублей: призывники в Новоуральске «сдали» взяточницу-психиатра

Брала 100 тысяч рублей: призывники в Новоуральске «сдали» взяточницу-психиатра

Сегодня, 16:11ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Два уголовных дела завели на врача-психиатра из Новоуральска. Она за деньги помогала призывникам избежать срочной службы в армии.

Обвиняемая состояла в призывной комиссии как врач-специалист.

По версии следствия, она брала с призывников деньги и ставила им заведомо ложные категории, чтобы они избежали призыва на воинскую службу,рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель следственного отдела СК по Новоуральску Егор Порошин.

Следователи сообщают о трех случаях, когда врач брала взятки с призывников. В каждом из них сумма составляла по 100 тысяч рублей. По двум эпизодам возбуждено уголовное дело о взяточничестве, в третьем случае женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в то время обвиняемая еще не была назначена врачом-специалистом призывной комиссии и не могла повлиять на то, чтобы призывник избежал службы.

О взятках в правоохранительные органы рассказали сами призывники, поэтому они избежали уголовной ответственности. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Врачу грозит до восьми лет лишения свободы, либо крупный штраф.

Напомним, начальник исправительной колонии в Невьянске обвиняется во взятке за поблажки заключенным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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