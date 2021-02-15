Два представителя общины задержаны в уральском посёлке за спиливание деревьев

Два представителя общины задержаны в уральском посёлке за спиливание деревьев

Сегодня, 19:35ОбществоPhoto: Znak.com
Сотрудники полиции задержали волонтёров буддистского монастыря «Шедруб Линг», который находится рядом со свердловским посёлком Косья. Их обвинили в незаконном спиле деревьев.

После дачи показаний глава буддистов Михаил Санников признался в содеянном и написал явку с повинной. Представитель общины незаконно вырубил 22 дерева хвойных пород. На это указывают пни, обнаруженные на месте происшествия, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В действиях подозреваемого сотрудники территориального ОВД усматривают состав преступления по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Сыщики отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Качканара провели осмотр места преступления и по месту жительства подозреваемого. При этом в хозяйственной постройке изъяли три бензопилы, рассказал Валерий Горелых.

Напомним, 19 декабря 2020 года сотрудники «Евраза» отказались пропускать машину буддистов с дровами на гору Качканар. После этого представители храма съездили за бензопилами и вырубили деревья, мешающие проезду на территорию.

Буддисты утверждают, что действовали в рамках соглашения, установленного ранее. Однако, Валерий Горелых сообщает, что данная информация далека от правды.

Дело в том, что грузовик «Урал» не имел пропуска для проезда через КПП. Именно поэтому он был остановлен,утверждает Валерий Горелых.

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