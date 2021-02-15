Два представителя общины задержаны в уральском посёлке за спиливание деревьев

В действиях подозреваемого сотрудники территориального ОВД усматривают состав преступления по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Сыщики отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Качканара провели осмотр места преступления и по месту жительства подозреваемого. При этом в хозяйственной постройке изъяли три бензопилы, рассказал Валерий Горелых.