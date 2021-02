"Единая Россия" выступает за бесплатное подключение населения к газу

В “Единой России” предложили для ускорения газификации населения создать единого регионального оператора.

Издание nashgorod.ru сообщает, что сейчас ЕР совместно с Правительством РФ и “Газпромом” решают вопросы газификации населения. Если предложение партии одобрят после рассмотрения, это позволит снизить конечную стоимость подключения домовладений к газораспределительным сетям, а также решить проблемы “последней мили”. Она возникает, когда участок или дом не хотят подключать к газу из-за его расположения - магистраль проходит по границе и вопрос, кто должен этим заниматься, не могут решить. Кроме этого, регоператор будет заниматься оформлением необходимых документов, что, в свою очередь, поможет существенно сократить срок выполнения работ. «Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию», — отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Для этого он предложил использовать сайт госуслуг и МФЦ, поскольку они являются наиболее удобными для граждан. Но решать вопросы необходимо быстро и без соответствующих изменений в земельные, лесные и градостроительные законы сделать этого нельзя. Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас члены партии совместно с представителями Министерства энергетики занимаются разработкой дорожной карты, в которую уже внесены необходимые изменения. В регионах предложение “Единой России” встретили положительно. По мнению губернаторов, региональный оператор будет выступать координатором действий между всеми участниками и мотивировать представителей отрасли решать проблемы газификации населения путем финансирования. Также инициатива партии была одобрена Минэнерго и “Газпромом”. Алексей Миллер, председатель правления компании, подчеркнул, что создание регоператора снизит конечную стоимость газификации на тридцать процентов. В ближайшее время ЕР совместно с Правительством РФ и компанией “Газпром” будут анализировать все поступившие предложения и обобщат их перед тем, как они будут рассмотрены на заседании Госсовета. «Люди ждут того, что страна будет газифицирована полностью. Цель важная и хорошо понятная», — заключил Медведев. На сайте ER.ru сообщается, что к обсуждению вопросов газификации партия приступила еще прошлым летом. Тогда “Единая Россия” выступила с предложением подключить регионы к газораспределительным магистралям за счет “Газпрома”. Реализовать эту программу планируют в течение ближайших трех лет. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий отметил, что благодаря поддержке областного бюджета, которая в текущем году составит без малого 290 миллионов рублей, сетевой природный газ в свои дома смогут получить более шести тысяч уральцев. «Согласно утвержденной программе газификации региона, до 2023 года на развитие газовой отрасли Среднего Урала планируется привлечь свыше восьми миллиардов рублей. В этом году субсидии в объеме около 290 миллионов рублей распределены между 11 территориями. В шести из них – в Верхней Туре, Качканаре, Атиге, Алапаевском муниципальном образовании, Тавде и Верхотурье все работы по строительству газовой инфраструктуры планируется провести в течение этого года. В Бисерти, Новоуральском и Горноуральском городских округах продолжится начатое в предыдущие годы строительство объектов газоснабжения», - сообщил он.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter