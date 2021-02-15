"Единая Россия" выступает за бесплатное подключение населения к газу

Издание nashgorod.ru сообщает, что сейчас ЕР совместно с Правительством РФ и “Газпромом” решают вопросы газификации населения. Если предложение партии одобрят после рассмотрения, это позволит снизить конечную стоимость подключения домовладений к газораспределительным сетям, а также решить проблемы “последней мили”. Она возникает, когда участок или дом не хотят подключать к газу из-за его расположения - магистраль проходит по границе и вопрос, кто должен этим заниматься, не могут решить. Кроме этого, регоператор будет заниматься оформлением необходимых документов, что, в свою очередь, поможет существенно сократить срок выполнения работ.