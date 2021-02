Глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин ушел в отставку. Он ушел на пенсию и завершил карьеру чиновника.

ВРИО руководителя района назначен заместитель главы по соцполитике Евгений Шипицын. В пресс-службе мэрии сообщили РБК, что Мишарин покинул должность 12 февраля. Он уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Напомним, 27 января в Екатеринбурге ушел в отставку глава Железнодорожного района Андрей Курочкин. Он написал заявление по собственному желанию. В Екатеринбурге уволен глава Железнодорожного района Андрей Курочкин

