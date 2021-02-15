Коллектив «Уральских пельменей» отсудил еще 400 тысяч рублей у Нетиевского

Напомним, судебные тяжбы между Сергеем Нетиевским, бывшим руководителем коллектива, и «Уральскими пельменями» длятся с 2015 года. 14 сентября на заседании Девятого апелляционного суда экс-главу «Пельменей» лишили прав на бренд и присудили выплатить 300 тысяч рублей в пользу бывших коллег за использование знака. Он попытался оспорить это решение, но безуспешно.