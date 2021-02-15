Коллектив «Уральских пельменей» отсудил еще 400 тысяч рублей у Нетиевского

Коллектив «Уральских пельменей» отсудил еще 400 тысяч рублей у Нетиевского

Сегодня, 18:46ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Затребованные «Уральскими пельменями» 200 миллионов были снижены до 400 тысяч судом. Выплатить средства обязали экс-директора коллектива Сергея Нетиевского.

Артисты требовали с бывшего руководителя 200 миллионов рублей за использование товарного знака команды, но арбитражный суд Москвы снизил эту сумму до 400 тысяч.

Мог снизить и еще больше. Конституционный суд допускает такую практику. Минимальная выплата, установленная законом, составляет 10 тысяч рублей, уточнил адвокат Андрей Саунин.

Напомним, судебные тяжбы между Сергеем Нетиевским, бывшим руководителем коллектива, и «Уральскими пельменями» длятся с 2015 года. 14 сентября на заседании Девятого апелляционного суда экс-главу «Пельменей» лишили прав на бренд и присудили выплатить 300 тысяч рублей в пользу бывших коллег за использование знака. Он попытался оспорить это решение, но безуспешно.

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