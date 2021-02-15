Осужденный отец-педофил и взыскание миллионов с МВД. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле 15 февраля экскаватор снес последний частный жилой дом в парке «Народный». В мэрии сообщили, что благодаря этому парк обретет завершенный облик: участок будет облагорожен, решается вопрос об использовании освободившейся площадки. Администрация Нижнего Тагила через суд выкупила дом и участок под ним за три миллиона рублей, однако бывшие владельцы дома не согласны с этим решением. Они рассчитывали на сумму в девять миллионов и будут обжаловать решение суда. После начала строительства парка «Народный» в 2017 году владельцы дома увеличили количество прописанных в помещении до восьми человек. Эксперты считают, что таким образом семья пыталась добиться получения нескольких квартир, потому что среди прописанных были дети. Потом здание выставили на продажу за 30 миллионов рублей, но затем снизили сумму до 15 миллионов рублей.