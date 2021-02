Осужденный отец-педофил и взыскание миллионов с МВД. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 15 февраля.

Екатеринбуржец взыскал с МВД 9,5 миллиона рублей за то, что ведомство не смогло вернуть изъятое летом 2014 года швейное оборудование. Тогда оперативники пришли с обысками в «Центр бытовых услуг» и изъяли все имущество индивидуального предпринимателя. Проверку проводили по заявлению его конкурента. Всего полицейские изъяли оборудование общей массой около трёх тонн, после этого бизнес потерпевшего оказался на грани развала. В 2017 году ИП выиграл в суде, вследствие этого оборудование ему должны были вернуть. Однако все ценное имущество находилось у фирмы, которая закрылась в 2019 году. Так как оборудование бесследно исчезло, мужчина обратился в арбитражный суд и взыскал с МВД компенсацию в сумме около 9,5 миллиона рублей. Сотрудники МВД попытались его обжаловать, однако суд оставил апелляцию без изменений. Житель Екатеринбурга взыскал с МВД 9 миллионов рублей за потерю изъятого оборудования В Нижнем Тагиле 15 февраля экскаватор снес последний частный жилой дом в парке «Народный». В мэрии сообщили, что благодаря этому парк обретет завершенный облик: участок будет облагорожен, решается вопрос об использовании освободившейся площадки. Администрация Нижнего Тагила через суд выкупила дом и участок под ним за три миллиона рублей, однако бывшие владельцы дома не согласны с этим решением. Они рассчитывали на сумму в девять миллионов и будут обжаловать решение суда. После начала строительства парка «Народный» в 2017 году владельцы дома увеличили количество прописанных в помещении до восьми человек. Эксперты считают, что таким образом семья пыталась добиться получения нескольких квартир, потому что среди прописанных были дети. Потом здание выставили на продажу за 30 миллионов рублей, но затем снизили сумму до 15 миллионов рублей. Снесен последний частный дом на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле В Березовском 15 лет колонии строгого режима получил 34-летний отец троих собственных детей за насильственные действия сексуального характера. Подсудимый обвинялся в трех эпизодах, а также истязаниях. Также мужчина должен выплатить детям 1,1 миллиона рублей за возмещение морального вреда. О случаях насилия рассказали сами несовершеннолетние в феврале 2020 года, старшему из них на тот момент было 10 лет. Жена педофила не знала о том, что отец насилует их троих общих детей. За растление троих собственных детей в Березовском на 15 лет осужден их отец На врача-психиатра из Новоуральска, которая состояла в призывной комиссии, завели два уголовных дела: за взяточничество и мошенничество. По версии следствия, она за 100 тысяч рублей ставила призывникам заведомо ложные категории и помогала им избежать срочной службы в армии. Следователи выявили три таких случая. В правоохранительные органы о взятках рассказали сами призывники. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, психиатру грозит до восьми лет лишения свободы или крупный штраф. Брала 100 тысяч рублей: призывники в Новоуральске «сдали» взяточницу-психиатра

