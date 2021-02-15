Помочь музеям: тагильские художники продают свои картины по 1,2 тысячи евро

Мы хотим, чтобы у музея появились патроны постоянные, впрочем, как и у студии «4413». А наша живопись приятный бонус к благотворительному жесту. Мы готовы отдать свои работы в поддержку двух площадок. Сможем ли мы запустить волну поддержки культуры изнутри региона — неизвестно, но мы продолжаем пробовать. А почему две площадки? Многие из художников сейчас стали выставлять свои работы в поддержку ОВД-инфо. Нам кажется это важным. Музей более медленная и костная структура, зато музей является связкой между поколениями, хранителем архивов и истории. Поэтому мы хотим поддержать две эти площадки, казалось бы, оппозиционные, но на наш взгляд — это две руки одного тела, говорит Анна Черепанова.