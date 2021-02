Помочь музеям: тагильские художники продают свои картины по 1,2 тысячи евро

Анна и Виталий Черепановы выставили на продажу картины «Тагильский Поднос» и «Лебяжка». Деньги будут пожертвованы на благотворительность.

Художники из Нижнего Тагила планируют продать две картины и направить вырученные средства на поддержку Нижнетагильского Музея изобразительных искусств и Петербургской студии «4413». Стоимость каждой из картин 1,2 тысячи евро. В общей сложности Анна и Виталий хотят пожертвовать 2,4 тысячи евро или 213,6 тысячи рублей. Причиной такого поступка стало предложение местных депутатов во время одного из заседаний о продаже Нижнетагильской картины Рафаэля «Мадонна с вуалью». «Тагильский поднос» — один из серии (семь штук) работ на металле, созданных мной по мотивам моего же стрит-арт проекта. Работа Виталия «Лебяжка» — тоже из тех времен, это наш дом, где мы жили в Нижнем Тагиле. Дом, который мы оставили физически, но Нижний Тагил остаётся нашим домом духовно, как и Качканар. Стоимость адекватная, минимальная для наших работ, рассказала Анна Черепанова о значимости картин. Художники организуют свой аукцион с 2017 года, решили поставить эксперимент для социальных сетей и СМИ, проверить реальное состояние в регионах. Работы планируют продать не постоянным коллекционерам, а местным, Уральским предпринимателям, доказать их заинтересованность в развитии культуры. Мы хотим, чтобы у музея появились патроны постоянные, впрочем, как и у студии «4413». А наша живопись приятный бонус к благотворительному жесту. Мы готовы отдать свои работы в поддержку двух площадок. Сможем ли мы запустить волну поддержки культуры изнутри региона — неизвестно, но мы продолжаем пробовать. А почему две площадки? Многие из художников сейчас стали выставлять свои работы в поддержку ОВД-инфо. Нам кажется это важным. Музей более медленная и костная структура, зато музей является связкой между поколениями, хранителем архивов и истории. Поэтому мы хотим поддержать две эти площадки, казалось бы, оппозиционные, но на наш взгляд — это две руки одного тела, говорит Анна Черепанова. Депутаты гордумы предложили продать «Тагильскую Мадонну» за 100 миллионов рублей

