Поставлять самолеты на Дальний Восток будет Уральский завод гражданской авиации

До запуска серийного производства «Байкала» и ТВРС на Урале перевозчик с Дальнего востока «Аврора» собирается закупать аналоги этих самолетов за границей. Для авиаперевозок в ДФО в ближайшие пять лет потребуется около 70 новых самолетов.