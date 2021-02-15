Поставлять самолеты на Дальний Восток будет Уральский завод гражданской авиации

Поставлять самолеты на Дальний Восток будет Уральский завод гражданской авиации

Сегодня, 11:40ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Использовать самолеты L-410, «Байкал» и ТВРС для развития транспортной доступности Дальнего Востока предложил руководитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха.

Соответствующее письмо он направил замминистра транспорта РФ Игорю Чалику.

Завод производит самолеты в «Титановой долине». Запустить серийный выпуск «Байкала» и ТВРС намерены в 2023 и 2025 годах. Представитель УЗГА Олег Богомолов рассказал, что ответ на обращение еще не получен, но предприятие уже готово сформировать производственную программу для авиакомпаний Дальновосточного федерального округа.

По нашим оценкам, уже в ближайшие годы Дальний Восток нуждается в сотнях самолетов производства УЗГА,цитируют Богомолова «Известия».

До запуска серийного производства «Байкала» и ТВРС на Урале перевозчик с Дальнего востока «Аврора» собирается закупать аналоги этих самолетов за границей. Для авиаперевозок в ДФО в ближайшие пять лет потребуется около 70 новых самолетов.

Сейчас на Дальнем Востоке проблемными остаются местные, региональные и межрегиональные авиаперевозки. К 2025 году в ДФО собираются перевозить более двух миллионов пассажиров в год.

Напомним, в январе 2021 года «ВСМПО-Ависма» и компания «Боинг» заключили соглашение о поставках.

Свердловская областьТитановая долинасамолетыДальний восток
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