Семья или детский дом? В Нижнем Тагиле становится меньше опекунов и приемных семей

В Нижнем Тагиле становится меньше приемных и опекунских семей. Почему это происходит и с какими проблемами детей сталкиваются такие семьи, выясняла редакция TagilCity.ru.

Опекунских и приемных семей в Нижнем Тагиле и Пригородном районе три года подряд становится меньше. Согласно статистическим данным, количество опекунских семей с 2018 года по 2020 год сократилось на 20,9 процентов, а приемных семей стало меньше на 7,6 процента. Как прокомментировали TagilCity.ru в Управлении социальной политики, это «обусловлено снижением количества впервые выявленных несовершеннолетних, нуждающихся в устройстве, за счет эффективности профилактической работы с семьями». При этом сообщается, что в сравнении с 2018 годом численность впервые выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жизнеустройстве в 2020 году снизилась на 16,9 процентов. Число матерей, оставивших при рождении детей за период с 2018 по 2020 года сократилось на 33 процента. Photo: pixabay.com Сложности в начале По закону на детей, оставшихся без попечения родителей, можно оформить опеку и попечительство. Но стать родителями ребенку-сироте не так просто, нужно собрать много документов. Среди необходимых бумаг должны быть сведения об отсутствии судимости, медицинское заключение о состоянии здоровья, документы о прохождении подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, анализируется также автобиография кандидата. Только на основании предоставленных документов органы опеки могут согласиться дать ребенка или отказать. Жесткий отбор кандидатов происходит из-за того, что бывают случаи, когда опекуны наживаются на детях, присваивая себе выплаты. Иногда из ребенка специально делают инвалида, чтобы увеличить денежное пособие. Марине Минниахметовой пришлось пройти строгую проверку, чтобы доказать, что она достойна взять ребенка в семью. Женщина ездила по детским домам и твердо решила стать приемной мамой. После посещения детского дома в Невьянске, она начала посещать в этом городе занятия школы приемных родителей. Через пару месяцев они с супругом получили заключение, что могут стать родителями. Но в закрытом городе Лесной, где они жили, опека им отказала и сказала еще раз пройти такую школу. После пар надо было сдать экзамен. Марина неделю учила билеты. Когда она пришла на экзамен, в аудитории сидело шесть человек. Естественно, меня стали заваливать всякими вопросами. Я сначала как-то растерялась, видимо, волнение было, но потом я с легкостью ответила на все вопросы. И мне начальница сказала: «Я не могу вас завалить, потому что вы все знаете и, соответственно, придется вам дать заключение», рассказала Марина. У Дианы Южаковой подросли собственные дочки и уехали учиться в другой город. Женщина почувствовала вакуум после их отъезда и решила усыновить ребенка, но ей рекомендовали взять его под опеку. Как рассказала Диана, специалисты в органах опеки понимают ситуацию изнутри, что не все бывает в «розовом» цвете, а есть нюансы. Поэтому, по словам Дианы, они тормозят желающих взять ребенка, понимая, что в дальнейшем новые родители могут сломаться. Эмоциональный заряд должен оставаться. Есть же факт перегорания, а ребенок — это не игрушка, это даже не собачка. Это ребенок, это человек, это личность. Личность с большим опытом, переживший предательство, переживший трагедию, поэтому допустить вторую трагедию — это просто преступление, отметила Диана. Опекуны-родственники В случае необходимости, свои кандидатуры в качестве опекунов или попечителей могут предложить также родственники детей, если они есть. Татьяна Важенина уже была мамой троих детей, но узнала, что в другом городе в центр реабилитации и в дом малютки попали ее трое двоюродных племянников — брат и сестры. Их мать — двоюродная сестра Татьяны — ограничена в материнских правах и перестала их навещать. Мы с мужем в этот же день, как узнали, посоветовавшись друг с другом, решили забрать детей в свою семью. Прошли школу приёмных родителей и медосмотр за два месяца. Попутно обучению ездили, навещали детей, знакомились с ними, узнавали их, поделилась Татьяна. Людмиле пришлось стать опекуном собственной внучке после того, как ее дочь погибла. По словам женщины, не было никаких мыслей куда-то отдавать девочку, с документами сложностей не возникло. Внучка с маленьких лет жила с бабушкой и дедушкой. Потом она видела, что дочь у меня все: «Мама, папа», и она подошла к мужу и говорит: «Можно, дедуля, я буду называть тебя папой?». Ну, и все, и так из бабули с дедулей мы превратились в маму и папу. А ее тётя — в сестру, рассказала Людмила. Епархия благосклонно относится к опекунам и приемным семьям. Очень хотелось бы, чтобы у нас не стало детских домов, чтобы люди брали осиротевших детей домой и воспитывали их как родных. Церковь всегда приветствовала такое желание. Кто принимает сироту — тот делает благое дело. Он не только восполняет ребенку дефицит любви, но и спасает его, сказал священник Алексий Бессонов, духовник Православной гимназии № 11. Photo: pixabay.com Проблемы с детьми Проверка на прочность Пятнадцатилетний подросток, которого взяла под опеку Марина Минниахметова, был, как она отзывается, «золотым» ребенком. У него были свои цели, он стремился к ним и имел свою точку зрения. Мамой он начал называть Марину через месяц, через два месяца назвал ее мужа папой. Но все равно юноша проверял приемных родителей на прочность. Он проверял все границы дозволенного. Он первое время меня очень обижал всякими словами, я не говорю матершиными словами, но он мог так задеть обычными словами, что я терялась. Хотя я держу самоконтроль, рассказала Марина. Марина советует обязательно устанавливать свои границы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Если приемные дети поймут, что их простили пару раз, закрыли на проступки глаза, значит можно еще проказничать. Принятые в приемную семью дети первое время испытывают родителей на прочность. Как говорит Диана Южакова, ребенок будет хорошим, это надо пережить. Первый год — это год очень сложный, тяжелый. Насколько можно тебя прогнуть под себя и найти грань, которую он не может переступить. Ты не можешь позволить переступить, и ты не должен ожесточиться. Любить, любить, любить, любить, любить. Быть терпимым, подчеркнула Диана. Диана поделилась, что было такое время, когда она чувствовала психологический дискомфорт из-за непонимания с ребятами. Психологический «барьер» По словам Дианы Южаковой, когда ребенок приходит в семью, для него это очень серьезный психологический «барьер», также как и для родителей. Они же себе в голове одно прогнозируют, а при появлении ребенка совершенно другие вещи вылезают. То есть, мы же всех берем ангелочков с крылышками, милых, улыбчивых, добродушных, а у ребенка свои привычки, свой жизненный опыт, причем жизненный опыт сложный, заметила Диана. Первый ребенок в приемной семье Дианы был послушный, но с первых дней не разговаривал с ними. Малышу купили обновки, игрушки, но он молчал. Как рассказала Диана, когда поехали домой, у малыша прошла волна эмоций и он начал быстро говорить, периодически заикаясь. Когда начали выяснять, почему Павел у нас очень сильно заикается, оказывается, в детстве, когда он был… ему было три с половиной года, представляете? Всего. На него упал шкаф, поделилась Диана. Семья стала ходить с ребенком на консультации по невропатологам, психологам, логопедам. Мальчика вылечили, сейчас он вырос, говорит грамотно и четко, учится в торговом техникуме. У дочери Марины Минниахметовой были две психологические травмы: от нее два раза отказались родители. Как рассказал женщине психолог, Таня, защищая себя, пыталась все контролировать. На первый взгляд, что сразу поразило. Она ничего не стеснялась, ничего. Она могла подойти, рядом встать, у нее еще привычка стоять за спиной и смотреть, что ты там делаешь, поделилась Марина. По словам Марины, она замечала, что ее дочь врала по любому пустяку. Приемная мама иногда не отличала правды от лжи. Как прокомментировал психолог Екатерина, дети в приемных семьях сложные, со своими психологическими травмами, пережитыми в раннем детстве. Photo: pixabay.com Молчание Два ребенка попали в приемную семью к Диане после гибели их матери. У старшего брата началась сильная депрессия и он ни с кем не разговаривал. Мальчик не справлялся, у него пошли серьезные проблемы со здоровьем. Специалисты опеки предложили Диане приехать и попробовать пообщаться с ним. Мы заходим, выходит мальчишка с портфельчиком и пытается завязать на кроссовке шнурок. И у него не получается. Сережа тут же наклоняется, муж мой, и начинает завязывать. Он говорит: «Что в школу собрался?». Он такой: «Да», рассказала Диана. Так мальчик начал разговаривать с приемными родителями и уехал к ним жить. По словам Дианы, ребенок выбирает своего родителя, с которым он будет жить и контактировать, ругаться и мириться. Дочь Марины молчала первое время, когда только появилась в семье. Поведение ребенка было связано с адаптацией к новым людям. Ребенок с багажом У сына Марины Кирилла, по словам приемной мамы, особых проблем с адаптацией не наблюдается. Но бывает, что он сильно повышает голос. Не то, чтобы кричит, разговаривает очень громко. Это, наверное, связано с детским домом, что его там не слышат, все кричат, поэтому он громко так разговаривает. Конечно, это не то, чтобы выводит из себя, но иногда затыкаешь уши, потому что это очень громко. Что еще из адаптации — он машет руками, рассказала Марина. По словам психолога Екатерины, очень часто приемные дети имеют поражение нервной системы. Это связано с употреблением алкогольных напитков матери во время беременности, отсюда задержка психического развития либо умственная отсталость, ответила Екатерина. У Дианы есть особенный ребенок. У него серьезные проблемы со здоровьем и инвалидность. В этом году ему исполняется 18 лет, и женщина не хочет, чтобы он уходил. Я хочу поддержать. Хочу, чтобы он закончил техникум, чтобы он работу себе нашел, и в будущем основа у него была, на которую он может рассчитывать. Я боюсь, что по здоровью ему будет тяжело совмещать трудовую деятельность и учебу, сказала Диана. Photo: pixabay.com Бегунки Бывают такие ситуации, когда ребенку некомфортно жить в семье и он постоянно убегает. Диана рассказала, что один из ее приемных сыновей прежде постоянно сбегал от бабушки, с которой жил. Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась к Диане после затянувшегося на несколько дней побега ребенка. Подростка вытащили из очередной канализационной трубы и передали другой семье. А так парень то вроде неплохой, то есть он не злой, не пакостный, но бегает, надо ему вот на воле бегать. Учиться естественно он не хочет, ничего он не хочет, рассказала Диана. У дочери Марины в начале была проблема сбегать из нового дома. Девочку приходилось ходить искать по дворам и возвращать домой. Я не знаю, как она вообще добиралась до той приемной семьи. Ей же хотелось погулять с девочками с теми, а тут она еще не с кем не знакома, поделилась Марина. Трудности с учебой Бывает, у детей возникают проблемы в школе. Некоторые не хотят самостоятельно делать домашнее задание, а некоторые сбегают с уроков и пар. Один класс она не училась, прогуливала уроки. Чтобы учиться — это истерики, вой крики, поэтому было очень сложно, рассказала про дочь Марина. Подросток Марины Кирилл учится в коррекционной школе. У него задержка психического развития. По словам женщины, он плохо запоминает информацию и не может выделить смысл текста. Когда сын Дианы Матвей пропустил несколько пар в техникуме, мастер позвонил ему домой. Диана строго относится к образованию детей, они ходят на все занятия. Женщина не позволила в тот момент сыну расслабиться. Она позвонила ему и заставила продолжить учебу. Я говорю: «Техникум ты закончить должен. И если я еще раз узнаю о том, что ты прогулял пару, то я беру палку, приезжаю в техникум и прямо при всех так тебя отхожу, мало не покажется»,рассказала о разговоре с сыном Диана. Photo: pixabay.com Мнение общества Отношение к детям Детям из приемной семьи приходится отстаивать свое положение в обществе. Часто окружающие люди называют их детдомовскими. Диана говорит, что перебарывать такое клеймо ребенку бывает достаточно тяжело. Он семейный, мы семья, он не детдомовский. Вот иногда говорят: «Приемная семья — это домашний детский дом». Нет, мы не домашний детский дом. Мы семья, прежде всего. Приемная, но семья. Это основное слово, поделилась приемная мама Диана. Отношение к родителям В Нижнем Тагиле много приемных семей и семей опекунов. Но принимают людей, решившихся взять на воспитание чужих детей, с холодком. Как рассказала Диана, окружающие не понимают их позицию, считая странными. Начинаешь разговаривать, на тебя смотрят, как на уродца в кунсткамере. И ты понимаешь, что он не понимает, не понимает моих эмоций, моих каких-то ситуаций. И говорит: «Господи, как вы с этим справляетесь?»,рассказала Диана. У Марины родители супруга не сразу приняли поступок сына, который взял под опеку ребенка. Супруги долго не говорили, что у них приемная семья. Рассказали только, когда родственники собрались приехать в гости. Там реакция была тяжелая, потому что у нас никак не принимали эту новость и, наверное, отвергали. Долгое время к нам в гости просто не приезжали. Наверное, это было полгода целых, поделилась Марина. Для супруга Марины это был удар, потому что он до этого все время общался с родителями. Но когда родители супруга познакомились с ребенком, лед растаял. Сейчас они его безумно любят внука и поддерживают его. Приемной семье Южаковых уже пятнадцать лет. Диана — мама двадцати четырех детей. Марина Минниахметова пятый год приемная мама, в ее семье воспитывается трое подростков. Как сообщает священник Алексий Бессонов, это действительно подвиг любви — взять неродного человека в семью и полюбить его всем сердцем. Ведь тут есть особенность — мало подарить человеку семью, кров, дом, нужно еще и постоянно, много трудиться, взращивать, прививать к своему семейному древу эту веточку, а делать это можно только искренне, с любовью и смирением. И тогда ребенок обретает утраченное, отметил Алексей Бессонов. Photo: pixabay.com Поддерживающие меры в Нижнем Тагиле для приемных семей и опекунов В Нижнем Тагиле, как сообщает Управление социальной политики, в пяти организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил», ГАУ «КЦСОН Пригородного района», ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил, ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил», ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа» работают школы приемных родителей. Они осуществляют деятельность по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями детей, либо принять оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание на безвозмездной основе. Специалисты помогают пойти период адаптации, принять новые условия и преодолеть трудности. Сотрудники центров регулярно поддерживают связь с семьями. В помощь созданы Клубы замещающих семей, которые организуют регулярные встречи.

