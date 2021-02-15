Семья или детский дом? В Нижнем Тагиле становится меньше опекунов и приемных семей

Марине Минниахметовой пришлось пройти строгую проверку, чтобы доказать, что она достойна взять ребенка в семью. Женщина ездила по детским домам и твердо решила стать приемной мамой. После посещения детского дома в Невьянске, она начала посещать в этом городе занятия школы приемных родителей. Через пару месяцев они с супругом получили заключение, что могут стать родителями. Но в закрытом городе Лесной, где они жили, опека им отказала и сказала еще раз пройти такую школу. После пар надо было сдать экзамен. Марина неделю учила билеты. Когда она пришла на экзамен, в аудитории сидело шесть человек.