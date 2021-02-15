Школьники Нижнего Тагила смогут отдохнуть на весенних каникулах в загородных лагерях

Школьники Нижнего Тагила смогут отдохнуть на весенних каникулах в загородных лагерях

Сегодня, 21:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Около тысячи школьников Нижнего Тагила проведут каникулы в загородных лагерях с дневным пребыванием. Первый заезд детей состоится уже 21 марта.

Отдых для школьников Нижнего Тагила будет осуществлён в двух оздоровительных лагерях:«Антоновский» и «Уральский огонек». Заезд продлится восемь дней, сообщает пресс-служба мэрии.

Отдых будет организован в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм, поэтому наполняемость ЗОЛ и «площадок» при школах составит 50 процентов. Лагеря с дневным пребыванием будут посещать 755 школьников, а в «Антоновском» и «Уральском огоньке» свои каникулы проведут 200 детей,рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Для того чтобы получить путёвку в один из оздоровительных лагерей, родителям необходимо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Также можно воспользоваться услугами многофункциональных центров.

Приём заявок будет осуществляться с вечера 19 февраля по утро 24 февраля.

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