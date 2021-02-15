Школьники Нижнего Тагила смогут отдохнуть на весенних каникулах в загородных лагерях

Отдых будет организован в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм, поэтому наполняемость ЗОЛ и «площадок» при школах составит 50 процентов. Лагеря с дневным пребыванием будут посещать 755 школьников, а в «Антоновском» и «Уральском огоньке» свои каникулы проведут 200 детей,рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.