Ставшая мужчиной уроженка Екатеринбурга пожаловалась в ЕСПЧ из-за отнятых детей

Уроженка Екатеринбурга Юлия Савиновских, удалившая грудь и сменившая пол, пожаловалась в ЕСПЧ из-за отнятых органами опеки детей.

В 2017 году у Юлии Савиновских забрали приемных детей, после того, как она сделала операцию по уменьшению груди. Она намерена отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. Один из воспитанников уроженки Екатеринбурга уже отдан в другую приемную семью. Оба отнятых мальчика имеют проблемы со здоровьем. Отмечается, что в момент проживания с Юлией их состояние улучшилось. В настоящий момент Савиновских проживает в Испании и именует себя Френсис. Она призналась, что является транссексуалом. Первый суд признал Юлию мужчиной, а её брак — однополым. Об этом сообщил Znak со ссылкой на юриста Павла Чикова. ЕСПЧ направил в адрес властей РФ ряд вопросов:

Было ли нарушение прав заявителей, гарантированных статьей 8 Конвенции?

Было ли прекращение патроната и опеки необходимым в демократическом обществе и соразмерным преследуемой цели?

Отвечали ли решения судов о прекращении опеки наилучшим интересам детей? Была ли дискриминация Савиновских на основании гендерной идентичности? Напомним, 31 января сообщалось о представительнице ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге, которая не смогла отказаться от отчества. В марте 2020 года девушка обратилась в ЗАГС с просьбой убрать из её документов отметку об отчестве и получила отказ, она попыталась обжаловать решение в суде, но безуспешно. Её адвокат намерена подать апелляцию. Екатеринбурженка из ЛГБТ-сообщества снова не смогла отказаться от отчества

