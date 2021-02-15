Ставшая мужчиной уроженка Екатеринбурга пожаловалась в ЕСПЧ из-за отнятых детей

В 2017 году у Юлии Савиновских забрали приемных детей, после того, как она сделала операцию по уменьшению груди. Она намерена отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека.
Один из воспитанников уроженки Екатеринбурга уже отдан в другую приемную семью. Оба отнятых мальчика имеют проблемы со здоровьем. Отмечается, что в момент проживания с Юлией их состояние улучшилось.
В настоящий момент Савиновских проживает в Испании и именует себя Френсис. Она призналась, что является транссексуалом. Первый суд признал Юлию мужчиной, а её брак — однополым. Об этом сообщил Znak со ссылкой на юриста Павла Чикова.
Напомним, 31 января сообщалось о представительнице ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге, которая не смогла отказаться от отчества. В марте 2020 года девушка обратилась в ЗАГС с просьбой убрать из её документов отметку об отчестве и получила отказ, она попыталась обжаловать решение в суде, но безуспешно. Её адвокат намерена подать апелляцию.