В Нижегородской области обнаружена стая голубых собак

13 февраля появилось сообщение, что причина голубого окраса выяснена. В одном из Talegram-каналов сообщили, что предприятие занималось выпуском синильной кислоты. При контакте с железом это ядовитое вещество становится синим. После разорения завода осталась свалка с химикатами, а в 2016 году Ростехнадхор обнаружил целый цех с синильной кислотой. Организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.