В Нижегородской области обнаружена стая голубых собак

Под Дзержинском в Нижегородской области была замечена стая собак с шерстью голубого цвета. Новость быстро разлетелась по СМИ и проблемой заинтересовались.

11 февраля Алексей Алексеев опубликовал на Facebook фото голубых собак. Он объяснил что снимки были сделаны на территории завода «Дзержинское оргстекло». Автором фотографий указан Алексей Ганин, пишет Newsnn. Photo: Алексей Алексеев на Facebook На снимке шесть животных на дороге и обочине перед машиной. У всех шерсть отливает голубым цветом. Некоторые особи имеют более яркий окрас, чем другие. Первым предположением было, что собаки искупались в какой-то химической субстанции. Редакция попыталась связаться с «Дзержинским оргстеклом», но получить ответ не удалось, так как собеседник сослался на отсутствие пресс-службы. Был направлен официальный запрос на предприятие и в правительство Нижегородской области. 12 февраля проблемой заинтересовалась «Зоозащита-НН». На место выехал ветеринар и провел осмотр животных с необычным цветом шерсти. Как рассказал изданию глава организации Владимир Гройсман, специалист по результатам осмотра выразил некие опасения. Зоозащитник насчитал на заводе как минимум десять особей. Также в интернете появились версии, что собаки окрашены специально, так как на территории завода есть три организации, отношения которых часто доводят до судов. Если удастся попасть на территорию еще раз, то мы займемся отловом животных, сообщил Гройсман. Также проблемой заинтересовался Росприроднадзор и направил своих специалистов для выяснения причин. Кроме того, об инциденте узнал председатель комитета государственной думы России Владимир Бурматов. Он отметил, что ничего смешного в происшествии нет и к проблеме необходимо оттеснить серьезно. Сейчас это собаки, а потом кто будет? Какие могут произойти последствия? Необходимо выявить причину, найти источник и разобраться, почему к такому месту имеется доступ животных, заявил Бурматов. 13 февраля появилось сообщение, что причина голубого окраса выяснена. В одном из Talegram-каналов сообщили, что предприятие занималось выпуском синильной кислоты. При контакте с железом это ядовитое вещество становится синим. После разорения завода осталась свалка с химикатами, а в 2016 году Ростехнадхор обнаружил целый цех с синильной кислотой. Организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Семь псов удалось отловить сотрудникам «Зоозащиты-НН». 14 февраля собаки были доставлены в ветеринарный госпиталь для осмотра. Результаты врачи планировали опубликовать 15 февраля. Photo: Telegram-канал Ni Mash

