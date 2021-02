За растление троих собственных детей в Березовском на 15 лет осужден их отец

За насилие над троими родными детьми их 34-летнего отца из Березовского отправили в колонию на 15 лет. Суд вынес приговор 15 февраля.

Подсудимого обвиняли в трех эпизодах насильственных действий сексуального характера (ч. 4, ст. 132 УК РФ), а также истязании (ст. 117 УК РФ). Кроме заключения в колонии строгого режима, мужчина должен выплатить 1,1 миллиона рублей за возмещение морального вреда детям, пишет ура.ру. Дети сами рассказали о случаях насилия в феврале 2020 года, старшему из них 10 лет. Жена педофила не подозревала о том, что происходит в семье. Супруги были официально женаты, все трое детей общие. Напомним, в конце 2020 года в отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело. Он подозревается в том, что насиловал свою падчерицу в течение девяти лет. Насиловал падчерицу девять лет: на Урале завели уголовное дело в отношении педофила

