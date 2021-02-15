Житель Екатеринбурга взыскал с МВД 9 миллионов рублей за потерю изъятого оборудования

В 2017 году Запенков выиграл в суде, после чего оборудование ему должны были вернуть. Всё ценное имущество находилось у фирмы ООО «Ресурс», которая в 2019 году закрылась. Оборудование индивидуального предпринимателя бесследно исчезло, из-за этого мужчина решил обратиться в арбитражный суд и взыскать с МВД компенсацию.