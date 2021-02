Житель Екатеринбурга взыскал с МВД 9 миллионов рублей за потерю изъятого оборудования

17-арбитражный суд обязал МВД выплатить около 9,5 миллиона рублей за потерянное имущество, которое было утрачено по вине полиции. Оборудование изъяли у жителя Екатеринбурга ещё в 2014 году.

Выяснилось, что в июле 2014 года оперативники пришли с обысками в рабочие помещения сети «Центр бытовых услуг», в ходе чего было изъято всё имущество индивидуального предпринимателя Сергея Запенкова. Сотрудники МВД забрали швейные машинки, станки для ключей и многое другое, пишет Е1. Проверка проводилась из-за заявления конкурента индивидуального предпринимателя. После изъятия оборудования общей массой, около трёх тонн, бизнес Запенкова оказался на грани развала. В 2017 году Запенков выиграл в суде, после чего оборудование ему должны были вернуть. Всё ценное имущество находилось у фирмы ООО «Ресурс», которая в 2019 году закрылась. Оборудование индивидуального предпринимателя бесследно исчезло, из-за этого мужчина решил обратиться в арбитражный суд и взыскать с МВД компенсацию. В конце 2020 года суд встал на сторону Запенкова и постановил МВД выплатить около 9,5 миллиона рублей, однако, сотрудники попытались его обжаловать. Суд оставил всё без изменений.

