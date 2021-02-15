Жители Горнозаводского округа задолжали 26 миллионов рублей за газ

Отмечается, что на начало 2021 года задолженность физических лиц за газ составила 233 миллиона рублей, из них 93 миллиона — просроченная более двух месяцев назад. В сравнении с тем же периодом прошлого года сумма выросла на 15% или 35 миллионов рублей.