Жители Горнозаводского округа задолжали 26 миллионов рублей за газ

Жители Горнозаводского округа, в который входит Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар и Красноуральск, задолжали 26-миллионов рублей за потребление газа, сообщает пресс-служба «ГАЗЭКС».

Отмечается, что на начало 2021 года задолженность физических лиц за газ составила 233 миллиона рублей, из них 93 миллиона — просроченная более двух месяцев назад. В сравнении с тем же периодом прошлого года сумма выросла на 15% или 35 миллионов рублей. Лидерами среди должников стали жители Западного округа (Первоуральск, Сысерть, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда). Они накопили свыше 43 миллионов рублей — половину от общей суммы просроченной задолженности. 17 миллионов рублей насчитывает долг жителей из Южного округа (Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог, Богданович), а пользователи Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск) накопили 6,6 миллиона. Дебиторская задолженность свердловских предприятий жилищно-коммунального хозяйства на начало 2021 года составляет 147 миллионов рублей. Это на 18% больше, чем в 2019 году. Также 93 миллиона рублей — это долг, просроченный более двух месяцев назад. Напомним, в концу 2020 года долги жителей Нижнего Тагила за услуги ЖКХ достигли 1,7 миллиарда рублей. Долги тагильчан за услуги ЖКХ достигли 1,7 миллиарда рублей

