Арт-объект с обнаженной девушкой в Екатеринбурге установили напротив храма РПЦ

Арт-объект с обнаженной девушкой в Екатеринбурге установили напротив храма РПЦ
Арт-объект с обнаженной девушкой в Екатеринбурге установили напротив храма РПЦ
Сегодня, 09:27ОбществоФото: patriarchia.ru

В Екатеринбурге у православного храма установили провокационный арт-объект

Напротив Храма-на-Крови в Екатеринбурге без согласования с мэрией кто-то установил арт-объект с изображением обнаженной девушки. Кто именно — не могут выяснить и сегодня.

На темной поверхности арт-объекта изображен силуэт девушки без головы и ног. Полоски, которые можно принять за кривые линии, при ближайшем рассмотрении оказываются сквозными прорезями. Сделано это, чтобы сквозь фигуру проникал солнечный свет. Только при этом условии она и становится заметной. Находится эта работа через дорогу от Храма-на-Крови.

Первым «девушку» разглядел один местный блогер. Выяснилось, что напротив храма арт-объект установлен уже несколько месяцев. В мэрии пояснили, что разрешение на установку не выдавалось. Поэтому кто это сделал и сейчас никому не известно. Выдвигается версия, что данный силуэт стал ответом на череду уголовных дел, возбужденных в России по статье УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

Сюжеты:
Екатеринбург
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