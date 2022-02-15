Численность населения Свердловской области будет сокращаться до 2036 года

Евгений Куйвашев подписал социально-экономический прогноз развития региона до 2036 года. В нем, в том числе, прогнозируется демографическая ситуация в Свердловской области. На данный момент на среднем Урале проживают 4,29 млн человек.
Согласно неблагоприятному прогнозу численность населения региона к 2036 году сократится до 3,88 млн человек, среднему — до 4,1 млн, и только при самых благоприятных условиях она может вырасти до 4,31 млн.
При расчете этих цифр учитывается естественная убыль населения и отток мигрантов. Так, коэффициент рождаемости в регионе даже при благоприятных условиях к 2036 году будет ниже текущего уровня, а коэффициент смертности в зависимости от оптимистичности прогнозов может как вырасти до 15,7 на тысячу человек, так и упасть до 9,8. В 2021 года на фоне пандемии коронавируса он доходил до 15,2.
Ожидаемая продолжительность жизни к 2036 году также в зависимости от вариантов развития событий варьируется от 74 лет до 81 года.