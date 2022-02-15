Численность населения Свердловской области будет сокращаться до 2036 года

При расчете этих цифр учитывается естественная убыль населения и отток мигрантов. Так, коэффициент рождаемости в регионе даже при благоприятных условиях к 2036 году будет ниже текущего уровня, а коэффициент смертности в зависимости от оптимистичности прогнозов может как вырасти до 15,7 на тысячу человек, так и упасть до 9,8. В 2021 года на фоне пандемии коронавируса он доходил до 15,2.