Численность населения Свердловской области будет сокращаться до 2036 года

Численность населения Свердловской области будет сокращаться до 2036 года
Численность населения Свердловской области будет сокращаться до 2036 года
Сегодня, 21:46ОбществоФото: 1MI
Согласно неблагоприятному социально-экономическому прогнозу в Свердловской области к 2036 году будут жить 3,88 млн человек.

Евгений Куйвашев подписал социально-экономический прогноз развития региона до 2036 года. В нем, в том числе, прогнозируется демографическая ситуация в Свердловской области. На данный момент на среднем Урале проживают 4,29 млн человек.

Согласно неблагоприятному прогнозу численность населения региона к 2036 году сократится до 3,88 млн человек, среднему — до 4,1 млн, и только при самых благоприятных условиях она может вырасти до 4,31 млн.

При расчете этих цифр учитывается естественная убыль населения и отток мигрантов. Так, коэффициент рождаемости в регионе даже при благоприятных условиях к 2036 году будет ниже текущего уровня, а коэффициент смертности в зависимости от оптимистичности прогнозов может как вырасти до 15,7 на тысячу человек, так и упасть до 9,8. В 2021 года на фоне пандемии коронавируса он доходил до 15,2.

Ожидаемая продолжительность жизни к 2036 году также в зависимости от вариантов развития событий варьируется от 74 лет до 81 года.

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